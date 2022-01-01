Företagskatalog
Vanguard
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Vanguard Löner

Vanguards löner varierar från $50,250 i total ersättning per år för en Kundsuccess i den lägre delen till $348,250 för en Affärsoperationer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Vanguard. Senast uppdaterad: 9/7/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Datavetare
TS02 $132K
TS03 $173K
Produktchef
Median $142K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Produktdesigner
Median $120K

UX-Designer

Dataanalytiker
TS02 $133K
TS03 $153K
Projektledare
Median $128K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $195K
Revisor
Median $103K

Teknisk Revisör

UX-forskare
Median $128K
Finansanalytiker
Median $85K
Informationsteknolog (IT)
Median $115K
Marknadsföring
Median $189K
Lösningsarkitekt
Median $200K

Dataarkitekt

Cloud Security Architect

Teknisk programchef
Median $200K
Affärsoperationer
$348K
Affärsanalytiker
$144K
Kundservice
$137K
Kundsuccess
$50.3K
Personalresurser
$74.2K
Juridik
$101K
Managementkonsult
$249K
Marknadsföringsoperationer
$131K
Programchef
$216K
Försäljning
$55.7K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Vanguard薪资最高的职位是Affärsoperationer at the Common Range Average level，年度总薪酬为$348,250。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Vanguard的年度总薪酬中位数为$134,989。

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Vanguard

Relaterade företag

  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Fidelity Investments
  • Bankers Healthcare Group
  • Prime Trust
  • Se alla företag ➜

Andra resurser