Företagskatalog
Fidelity Investments
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Fidelity Investments Löner

Fidelity Investmentss löner varierar från $7,960 i total ersättning per år för en Personalresurser i den lägre delen till $446,667 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Fidelity Investments. Senast uppdaterad: 9/6/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobilmjukvaruingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

Webbplatstillförlitlighetssingenjör

Kryptoingenjör

Systemingenjör

Datavetare
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Produktchef
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Chef för mjukvaruingenjörer
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Affärsanalytiker
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Informationsteknolog (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Lösningsarkitekt
L6 $166K
L7 $233K

Dataarkitekt

Molnarkitekt

Cloud Security Architect

Finansanalytiker
L3 $69.6K
L6 $138K
Kundservice
Median $60K
Produktdesigner
L4 $105K
L5 $140K

UX-Designer

Dataanalytiker
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Managementkonsult
Median $160K
Projektledare
Median $163K
Chef för datavetenskap
Median $250K
Marknadsföring
Median $155K
Programchef
Median $192K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $138K
Försäljning
Median $96K
UX-forskare
Median $240K
Aktuarie
Median $135K
Teknisk programchef
Median $98K
Riskkapitalist
Median $185K

Principal

Revisor
$102K

Teknisk Revisör

Administrativ assistent
$60.2K
Affärsoperationer
$69.2K
Elektroingenjör
$398K
Personalresurser
$8K
Produktdesignchef
$234K
Rekryterare
$70.4K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Fidelity Investments omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Fidelity Investments είναι Mjukvaruingenjör at the L9|VP Software Engineering level με ετήσια συνολική αμοιβή $446,667. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fidelity Investments είναι $157,072.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Fidelity Investments

Relaterade företag

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Se alla företag ➜

Andra resurser