Företagskatalog
League
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

League Löner

Leagues löneintervall sträcker sig från $68,665 i total kompensation per år för en Affärsutveckling på den nedre änden till $150,750 för en Cybersäkerhetsanalytiker på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på League. Senast uppdaterad: 8/12/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend-mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $120K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Affärsutveckling
$68.7K
Copywriter
$70.9K
Juridik
$144K
Produktdesigner
$116K
Cybersäkerhetsanalytiker
$151K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

The highest paying role reported at League is Cybersäkerhetsanalytiker at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at League is $132,102.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för League

Relaterade företag

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Se alla företag ➜

Andra resurser