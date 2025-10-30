Företagskatalog
X-Team
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

X-Team Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Brazil på X-Team uppgår till R$542K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för X-Teams totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Medianpaket
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Totalt per år
R$542K
Nivå
Senior
Grundlön
R$529K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$13.8K
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
9 År
Vilka är karriärnivåerna på X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på X-Team in Brazil ligger på en årlig total ersättning på R$621,563. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på X-Team för Mjukvaruingenjör rollen in Brazil är R$544,213.

