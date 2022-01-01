Airbnb Löner

Airbnbs löner varierar från $33,473 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $836,108 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Airbnb. Senast uppdaterad: 9/4/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
35%
ÅR 1
30%
ÅR 2
20%
ÅR 3
15%
ÅR 4
På Airbnb omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
35% intjänas under 1st-ÅR (8.75% kvartalsvis)
30% intjänas under 2nd-ÅR (7.50% kvartalsvis)
20% intjänas under 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)
15% intjänas under 4th-ÅR (3.75% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Airbnb omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Airbnb omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
