Airbnb

Airbnb Löner

Airbnbs löner varierar från $33,473 i total ersättning per år för en Affärsanalytiker i den lägre delen till $836,108 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Airbnb. Senast uppdaterad: 9/4/2025

Airbnb logotyp

$57K

Mjukvaruingenjör
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Android-Ingenjör

Mobilmjukvaruingenjör

Frontend-Mjukvaruingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Datavetare
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Produktchef
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Produktdesigner
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

UX-Designer

Chef för mjukvaruingenjörer
M1 $602K
M2 $765K
Rekryterare
G8 $189K
G9 $209K

Teknisk Rekryterare

Teknisk programchef
L5 $349K
L6 $499K
Finansanalytiker
Median $301K
Projektledare
Median $200K
Marknadsföring
Median $300K
Programchef
Median $330K
Affärsanalytiker
Median $33.5K
Dataanalytiker
Median $157K
Juridik
Median $275K

Juridisk Rådgivare

Försäljning
Median $100K
Chef för datavetenskap
Median $620K
Administrativ assistent
Median $155K
Affärsutveckling
Median $130K
Informationsteknolog (IT)
Median $230K
UX-forskare
Median $340K
Revisor
$190K

Teknisk Revisör

Affärsoperationer
$349K
Chef för affärsoperationer
$267K
Copywriter
$246K
Personalresurser
$126K
Marknadsföringsoperationer
$367K
Maskiningenjör
$295K
Personaloperationer
$402K
Produktdesignchef
$348K
Intäktsoperationer
$266K
Säljingenjör
$71.5K
Cybersäkerhetsanalytiker
$117K
Intjänandeschema

35%

ÅR 1

30%

ÅR 2

20%

ÅR 3

15%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Airbnb omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 35% intjänas under 1st-ÅR (8.75% kvartalsvis)

  • 30% intjänas under 2nd-ÅR (7.50% kvartalsvis)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (3.75% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Airbnb omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Airbnb omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Airbnb är Mjukvaruingenjör at the G11 level med en årlig total ersättning på $836,108. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Airbnb är $301,000.

