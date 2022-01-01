Pinterest Löner

Pinterests löner varierar från $16,080 i total ersättning per år för en Marknadsföringsoperationer i den lägre delen till $1,154,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Pinterest . Senast uppdaterad: 8/26/2025