Pinterest Löner

Pinterests löner varierar från $16,080 i total ersättning per år för en Marknadsföringsoperationer i den lägre delen till $1,154,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Pinterest. Senast uppdaterad: 8/26/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
L3 $205K
L4 $237K
L5 $360K
L6 $447K
Chef för mjukvaruingenjörer
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

Produktchef
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
Produktdesigner
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

UX-Designer

Försäljning
Median $204K

Kontochef

Teknisk programchef
Median $265K
Dataanalytiker
Median $300K
Finansanalytiker
Median $152K
Projektledare
Median $156K
UX-forskare
Median $275K
Affärsoperationer
Median $213K
Affärsanalytiker
Median $152K
Chef för datavetenskap
Median $525K
Marknadsföring
Median $261K
Programchef
Median $174K
Personalresurser
Median $160K
Revisor
$715K

Teknisk Revisör

Chef för affärsoperationer
$176K
Affärsutveckling
$157K
Stabschef
$211K
Företagsutveckling
$896K
Kundservice
$56.5K
Grafisk designer
$196K
Informationsteknolog (IT)
$55.2K
Juridik
$117K
Marknadsföringsoperationer
$16.1K
Partnerchef
$91.6K
Produktdesignchef
$249K
Rekryterare
$76.2K
Säljingenjör
$219K
Totalersättning
$283K
Riskkapitalist
$159K
Intjänandeschema

50%

ÅR 1

33%

ÅR 2

17%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Pinterest omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 50% intjänas under 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 17% intjänas under 3rd-ÅR (4.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Pinterest omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Pinterest omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

The highest paying role reported at Pinterest is Chef för mjukvaruingenjörer at the M18 level with a yearly total compensation of $1,154,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Pinterest is $248,750.

