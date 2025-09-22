Produktdesigner-ersättning in United States på Verkada uppgår till $209K per year för L4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $225K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Verkadas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$174K
$35.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
ÅR 1
20%
ÅR 2
30%
ÅR 3
40%
ÅR 4
På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
10% intjänas under 1st-ÅR (10.00% årligen)
20% intjänas under 2nd-ÅR (1.67% månadsvis)
30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)
40% intjänas under 4th-ÅR (3.33% månadsvis)
15%
ÅR 1
25%
ÅR 2
30%
ÅR 3
30%
ÅR 4
På Verkada omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:
15% intjänas under 1st-ÅR (15.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)
30% intjänas under 4th-ÅR (2.50% månadsvis)