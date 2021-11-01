Företagskatalog
Chainalysis
Chainalysis Löner

Chainalysiss löneintervall sträcker sig från $143,068 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $310,896 för en Försäljning på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Chainalysis. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $160K
Produktchef
Median $211K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $290K

Administrativ assistent
$286K
Datavetare
$162K
Personal
$279K
Marknadsföring
$178K
Produktdesigner
$143K
Rekryterare
$162K
Försäljning
$311K
Lösningsarkitekt
$199K

Dataarkitekt

Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Chainalysis omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Chainalysis är Försäljning at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $310,896. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Chainalysis är $199,000.

