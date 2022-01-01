Företagskatalog
Docker Löner

Dockers löner varierar från $104,475 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $499,988 för en Produktdesigner i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Docker. Senast uppdaterad: 9/12/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $262K
Säljingenjör
Median $280K
Affärsoperationer
$114K

Kundservice
$104K
Marknadsföring
$176K
Produktdesigner
$500K
Produktchef
$162K
Försäljning
$185K
Chef för mjukvaruingenjörer
$250K
Lösningsarkitekt
$202K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Docker är Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $499,988. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Docker är $193,633.

