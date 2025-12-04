Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Chainalysis varierar från $197K per year för SWE II till $265K per year för Staff SWE. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $242K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Chainalysiss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
SWE I
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Chainalysis omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)
