Treasure Data
Treasure Data Löner

Treasure Datas löner varierar från $75,750 i total ersättning per år för en Teknisk programchef i den lägre delen till $225,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Treasure Data. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Mjukvaruingenjör
Median $195K
Produktchef
Median $225K
Dataanalytiker
$81.6K

Datavetare
$111K
Marknadsföring
$222K
Produktdesigner
$145K
Försäljning
$205K
Säljingenjör
$102K
Chef för mjukvaruingenjörer
$208K
Lösningsarkitekt
$121K
Technical Account Manager
$173K
Teknisk programchef
$75.7K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Treasure Data är Produktchef med en årlig total ersättning på $225,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Treasure Data är $159,293.

