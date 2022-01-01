Företagskatalog
Proofpoint
Proofpoint Löner

Proofpoints löner varierar från $72,436 i total ersättning per år för en Datavetare i den lägre delen till $543,150 för en Marknadsföring i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Proofpoint. Senast uppdaterad: 9/17/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Revisor
Median $134K
Chef för datavetenskap
Median $420K

Produktchef
Median $225K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $394K
Försäljning
Median $142K
Affärsanalytiker
$79.6K
Datavetare
$72.4K
Finansanalytiker
$112K
Personalresurser
$169K
Informationsteknolog (IT)
$265K
Marknadsföring
$543K
Produktdesigner
$134K
Rekryterare
$154K
Cybersäkerhetsanalytiker
$127K
Teknisk programchef
$186K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Proofpoint omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Proofpoint är Marknadsföring at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $543,150. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Proofpoint är $169,150.

