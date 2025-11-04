Företagskatalog
ThoughtSpot
  • Löner
  • Marknadsföring

  • Alla Marknadsföring löner

ThoughtSpot Marknadsföring Löner

Medianersättningspaketet för Marknadsföring in United States på ThoughtSpot uppgår till $148K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för ThoughtSpots totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
ThoughtSpot
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Totalt per år
$148K
Nivå
Junior
Grundlön
$125K
Stock (/yr)
$23K
Bonus
$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på ThoughtSpot?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ThoughtSpot omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Marknadsföring på ThoughtSpot in United States ligger på en årlig total ersättning på $227,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ThoughtSpot för Marknadsföring rollen in United States är $125,000.

