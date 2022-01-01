Företagskatalog
ThoughtSpot
ThoughtSpot Löner

ThoughtSpots löner varierar från $12,271 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $326,625 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på ThoughtSpot. Senast uppdaterad: 11/16/2025

Mjukvaruingenjör
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Marknadsföring
Median $148K
Affärsanalytiker
$213K

Företagsutveckling
$159K
Datavetare
$133K
IT-teknolog
$49.8K
Produktdesigner
$30.9K
Produktchef
$110K
Rekryterare
$12.3K
Försäljning
$327K
Cybersäkerhetsanalytiker
$107K
Chef för mjukvaruutveckling
$152K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På ThoughtSpot omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på ThoughtSpot är Försäljning at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $326,625. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på ThoughtSpot är $108,845.

