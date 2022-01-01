Shopify Löner

Shopifys löner varierar från $40,655 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $367,054 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shopify . Senast uppdaterad: 9/19/2025