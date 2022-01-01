Företagskatalog
Shopify Löner

Shopifys löner varierar från $40,655 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $367,054 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Shopify. Senast uppdaterad: 9/19/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobilmjukvaruingenjör

Frontend-Mjukvaruingenjör

Maskininlärningsingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Datavetare
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Produktchef
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Produktdesigner
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX-Designer

Marknadsföring
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Chef för mjukvaruingenjörer
L7 $264K
L8 $367K
Kundservice
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Chef för datavetenskap
L7 $221K
L8 $279K
Finansanalytiker
L5 $90.4K
L6 $121K
Affärsanalytiker
Median $97.9K
Säljingenjör
Median $151K
Affärsoperationer
Median $350K
Marknadsföringsoperationer
Median $102K
Rekryterare
Median $130K
Lösningsarkitekt
Median $105K

Dataarkitekt

Molnsäkerhetsarkitekt

Chef för affärsoperationer
Median $106K
Personalresurser
Median $90K
Försäljning
Median $87.4K
Teknisk programchef
Median $276K
Teknisk skribent
Median $66.7K
Affärsutveckling
Median $326K
Produktdesignchef
Median $315K
Programchef
Median $150K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $109K
Revisor
$89.6K
Administrativ assistent
$41K
Stabschef
$109K
Copywriter
$52.6K
Dataanalytiker
$164K
Grafisk designer
$149K
Informationsteknolog (IT)
$104K
Managementkonsult
$241K
Projektledare
$69.6K
UX-forskare
Median $100K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Shopify omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

100%

ÅR 1

Aktietyp
RSU

På Shopify omfattas RSUs av ett 1-årigt intjänandeschema:

  • 100% intjänas under 1st-ÅR (100.00% årligen)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Shopify omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Shopify är Chef för mjukvaruingenjörer at the L8 level med en årlig total ersättning på $367,054. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Shopify är $115,356.

