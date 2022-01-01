Synopsys Löner

Företagskatalog
Synopsyss löner varierar från $21,220 i total ersättning per år för en Teknisk skribent i den lägre delen till $413,667 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Synopsys. Senast uppdaterad: 9/16/2025

$160K

Hårdvaruingenjör
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC-Ingenjör

SoC-Ingenjör

FPGA-Ingenjör

Mjukvaruingenjör
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktionsmjukvaruingenjör

Forskare

Produktchef
69 $284K
100 $343K

Cybersäkerhetsanalytiker
Median $121K
Chef för mjukvaruingenjörer
69 $317K
100 $414K
Lösningsarkitekt
Median $310K

Dataarkitekt

Molnsäkerhetsarkitekt

Teknisk programchef
Median $45.5K
Elektroingenjör
Median $326K
Produktdesigner
Median $145K
Produktdesignchef
Median $330K
Datavetare
Median $154K
Försäljning
Median $331K
Programchef
Median $357K
Affärsanalytiker
$140K
Kundservice
$87.1K
Kundsuccess
$90.5K
Dataanalytiker
$45.2K
Chef för datavetenskap
$159K
Finansanalytiker
$151K
Personalresurser
$270K
Informationsteknolog (IT)
$34.6K
Managementkonsult
$257K
Marknadsföring
$175K
Maskiningenjör
$39.9K
Projektledare
$146K
Säljingenjör
$120K
Teknisk skribent
$21.2K
UX-forskare
$193K
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Synopsys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (33.30% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Synopsys är Chef för mjukvaruingenjörer at the 100 level med en årlig total ersättning på $413,667. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Synopsys är $166,156.

