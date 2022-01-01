Synopsys Löner

Synopsyss löner varierar från $21,220 i total ersättning per år för en Teknisk skribent i den lägre delen till $413,667 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Synopsys . Senast uppdaterad: 9/16/2025