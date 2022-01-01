Företagskatalog
Guidewire Software
Guidewire Software Löner

Guidewire Softwares löner varierar från $16,768 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $371,000 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Guidewire Software. Senast uppdaterad: 10/19/2025

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $256K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $371K

Lösningsarkitekt
Median $230K

Data Architect

Rekryterare
Median $122K
Försäljning
Median $313K
Teknisk programchef
Median $204K
Revisor
$263K
Dataanalytiker
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marknadsföring
$231K
Personaloperationer
$277K
Produktdesigner
$193K
Produktchef
$137K
Programchef
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

24%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Guidewire Software omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 24% intjänas under 4th-ÅR (6.00% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Guidewire Software är Chef för mjukvaruingenjörer med en årlig total ersättning på $371,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Guidewire Software är $218,891.

