Roblox
  • Löner
  • Produktdesigner

  • UX-Designer

Roblox UX-Designer Löner

UX-Designer-ersättning in United States på Roblox varierar från $189K per year för IC1 till $470K per year för IC6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $350K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Robloxs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/8/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
IC1
Product Designer
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

45%

ÅR 1

35%

ÅR 2

20%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Roblox omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 45% intjänas under 1st-ÅR (11.25% kvartalsvis)

  • 35% intjänas under 2nd-ÅR (8.75% kvartalsvis)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (5.00% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Roblox omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33% intjänas under 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% intjänas under 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% intjänas under 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Roblox omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-Designer på Roblox in United States ligger på en årlig total ersättning på $685,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Roblox för UX-Designer rollen in United States är $385,000.

Andra resurser