Dropbox Löner

Dropboxs löner varierar från $85,576 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $884,238 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Dropbox. Senast uppdaterad: 9/10/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

Produktdesigner
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Interaktionsdesigner

UX-Designer

Produktchef
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Chef för mjukvaruingenjörer
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Datavetare
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marknadsföring
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Teknisk programchef
IC3 $253K
IC4 $314K
Rekryterare
IC3 $154K
IC4 $212K
UX-forskare
Median $240K
Produktdesignchef
Median $426K
Programchef
Median $157K
Försäljning
Median $180K
Lösningsarkitekt
Median $171K

Dataarkitekt

Molnsäkerhetsarkitekt

Administrativ assistent
$104K
Affärsoperationer
$191K
Chef för affärsoperationer
$151K
Affärsanalytiker
$198K
Affärsutveckling
$428K
Stabschef
$111K
Företagsutveckling
$134K
Kundservice
$85.6K
Dataanalytiker
$197K
Chef för datavetenskap
$667K
Finansanalytiker
$96.5K
Grafisk designer
$222K
Hårdvaruingenjör
$308K
Personalresurser
$343K
Informationsteknolog (IT)
$145K
Juridik
$196K
Marknadsföringsoperationer
$180K
Partnerchef
$98.6K
Säljingenjör
$365K
Cybersäkerhetsanalytiker
$319K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Dropbox omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Dropbox är Chef för mjukvaruingenjörer at the M6 level med en årlig total ersättning på $884,238. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Dropbox är $242,822.

