Rebellion Defense
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Rebellion Defense Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Rebellion Defense uppgår till $150K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Rebellion Defenses totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Medianpaket
company icon
Rebellion Defense
Software Engineer
Washington, DC
Totalt per år
$150K
Nivå
E2
Grundlön
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Rebellion Defense?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

