Ingram Micro Löner

Ingram Micros löneintervall sträcker sig från $10,091 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $264,924 för en Lösningsarkitekt på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ingram Micro. Senast uppdaterad: 8/12/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $10.1K
Produktdesigner
Median $168K

UX-designer

Datavetare
Median $83.9K

Verksamhetsanalytiker
$186K
Finansanalytiker
$127K
IT-teknolog
$146K
Marknadsföring
$101K
Produktchef
$83.6K
Projektledare
$119K
Försäljning
$72.5K
Försäljningsingenjör
$20.7K
Chef för mjukvaruutveckling
$81K
Lösningsarkitekt
$265K
Teknisk programchef
$176K
UX-forskare
$77.4K
Riskkapitalist
$66.7K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Ingram Micro är Lösningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $264,924. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Ingram Micro är $92,702.

