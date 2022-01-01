Företagskatalog
Domo Löner

Domos löner varierar från $22,928 i total ersättning per år för en Grafisk designer i den lägre delen till $183,000 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Domo. Senast uppdaterad: 10/14/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $155K
Produktdesigner
Median $115K

UX-Designer

Produktchef
Median $183K

Marknadsföring
Median $183K
Administrativ assistent
$44.8K
Datavetare
$125K
Grafisk designer
$22.9K
Rekryterare
$141K
Försäljning
$163K
Chef för mjukvaruingenjörer
$159K
Teknisk programchef
$77.4K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Domo omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Domo är Produktchef med en årlig total ersättning på $183,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Domo är $140,700.

