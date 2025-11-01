Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Ingram Micro varierar från ₹925K per year för Software Engineer II till ₹1.65M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.11M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ingram Micros totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
Inga löner hittades
