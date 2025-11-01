Företagskatalog
Ingram Micro
Ingram Micro Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in India på Ingram Micro varierar från ₹925K per year för Software Engineer II till ₹1.65M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹1.11M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ingram Micros totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Associate Software Engineer
(Instegsnivå)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Ingram Micro?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Ingram Micro in India ligger på en årlig total ersättning på ₹1,650,438. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Ingram Micro för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹728,800.

