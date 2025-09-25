Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Highnote uppgår till $216K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Highnotes totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Medianpaket
company icon
Highnote
Senior Software Engineer
San Francisco, CA
Totalt per år
$216K
Nivå
L5
Grundlön
$216K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Highnote?

$160K

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Highnote in United States ligger på en årlig total ersättning på $562,550. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Highnote för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $218,750.

