Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in United States på Grainger varierar från $264K per year för Senior Software Engineering Manager till $340K per year för Director. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $230K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Graingers totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
