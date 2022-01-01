Företagskatalog
Texas Instruments
Jobbar du här? Hävda ditt företag

Texas Instruments Löner

Texas Instrumentss löner varierar från $2,448 i total ersättning per år för en Riskkapitalist i den lägre delen till $295,470 för en Juridik i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Texas Instruments. Senast uppdaterad: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hårdvaruingenjör
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analogingenjör

ASIC-ingenjör

SoC-ingenjör

Inbyggd Hårdvaruingenjör

Mjukvaruingenjör
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Inbyggda System Mjukvaruingenjör

Elektroingenjör
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Maskiningenjör
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Tillverkningsingenjör

Designingenjör

Testingenjör

Underhållsingenjör

Marknadsföring
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Kemisk ingenjör
Median $113K

Processingenjör

Anläggningsingenjör

Försäljning
26 $196K
28 $249K

Fältförsäljningsrepresentant

Projektledare
Median $185K
Säljingenjör
24 $156K
26 $191K
Produktdesigner
Median $125K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $97.4K
Programchef
Median $252K
Affärsanalytiker
Median $105K
Affärsutveckling
Median $259K
IT-teknolog
Median $86K
Lösningsarkitekt
Median $156K
Revisor
$45.2K
Chef för affärsoperationer
$227K
Dataanalytiker
$86.3K
Datavetare
$112K
Fastighetschef
$206K
Finansanalytiker
$128K
Grafisk designer
$106K
Personalavdelning
$88.9K
Juridik
$295K
Marknadsoperationer
$45.5K
Materialingenjör
$161K
Produktdesignchef
$69.6K
Produktchef
$72.8K
Teknisk kontochef
$203K
Teknisk programchef
$207K
Riskkapitalist
$2.4K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Intjänandeschema

0%

ÅR 1

0%

ÅR 2

0%

ÅR 3

100%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Texas Instruments omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 0% intjänas under 1st-ÅR (0.00% årligen)

  • 0% intjänas under 2nd-ÅR (0.00% årligen)

  • 0% intjänas under 3rd-ÅR (0.00% årligen)

  • 100% intjänas under 4th-ÅR (100.00% årligen)

Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Texas Instruments är Juridik at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $295,470. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Texas Instruments är $124,324.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Texas Instruments

Relaterade företag

  • Applied Materials
  • Western Digital
  • Cadence Design Systems
  • Seagate
  • Lam Research
  • Se alla företag ➜

Andra resurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/texas-instruments/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.