Medianersättningspaketet för Projektledare in Singapore på GovTech uppgår till SGD 145K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för GovTechs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025

Medianpaket
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 145K
Nivå
L2
Grundlön
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 31.3K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på GovTech?

SGD 211K

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Projektledare på GovTech in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 195,953. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på GovTech för Projektledare rollen in Singapore är SGD 135,144.

