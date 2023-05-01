Företagskatalog
GovTech
Jobbar du här? Hävda ditt företag

GovTech Löner

GovTechs löner varierar från $8,514 i total ersättning per år för en Dataanalytiker i den lägre delen till $163,213 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på GovTech. Senast uppdaterad: 9/8/2025

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruingenjör
Median $95.1K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

DevOps-Ingenjör

Produktchef
Median $105K
Datavetare
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Produktdesigner
Median $73.2K

UX-Designer

Affärsanalytiker
Median $76.9K
Projektledare
Median $110K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $163K
Dataanalytiker
$8.5K
Personalresurser
$82.1K
Programchef
$117K
Cybersäkerhetsanalytiker
$69.6K
Lösningsarkitekt
$103K

Dataarkitekt

Teknisk programchef
$74.6K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Die bestbezahlte Position bei GovTech ist Chef för mjukvaruingenjörer mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $163,213. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei GovTech beträgt $95,115.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för GovTech

Relaterade företag

  • Stripe
  • Apple
  • SoFi
  • Google
  • Tesla
  • Se alla företag ➜

Andra resurser