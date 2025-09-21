Den genomsnittliga totalersättningen för Marknadsföringsoperationer in United States på F5 Networks varierar från $140K till $191K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för F5 Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/21/2025
Genomsnittlig Total Ersättning
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På F5 Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
