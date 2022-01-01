Företagskatalog
Extreme Networks
Extreme Networks Löner

Extreme Networkss löner varierar från $103,530 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $243,775 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Extreme Networks. Senast uppdaterad: 9/11/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
P3 $104K
P4 $104K
Kundservice
$154K
Hårdvaruingenjör
$114K

Marknadsföring
$166K
Produktdesigner
$211K
Produktchef
$133K
Programchef
$176K
Försäljning
$244K
Säljingenjör
$192K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $195K
Teknisk programchef
$147K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Extreme Networks är Försäljning at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $243,775. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Extreme Networks är $160,092.

