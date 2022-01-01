Företagskatalog
Citrix
Citrix Löner

Citrixs löner varierar från $25,125 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $224,420 för en Produktdesignchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Citrix. Senast uppdaterad: 10/17/2025

Mjukvaruingenjör
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Produktchef
Median $220K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $88.6K

Marknadsföring
Median $182K
Lösningsarkitekt
Median $123K

Cloud Architect

Affärsanalytiker
$121K
Kundservice
$25.1K
Kundsuccess
$63.6K
Dataanalytiker
$25.3K
Chef för datavetenskap
$94.4K
Datavetare
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Managementkonsult
$189K
Marknadsföringsoperationer
$111K
Produktdesigner
$180K
Produktdesignchef
$224K
Programchef
$148K
Säljingenjör
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Teknisk programchef
$79.2K
Teknisk skribent
$28.2K
Intjänandeschema

33.33%

ÅR 1

33.33%

ÅR 2

33.33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Citrix omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.33% intjänas under 1st-ÅR (33.33% årligen)

  • 33.33% intjänas under 2nd-ÅR (33.33% årligen)

  • 33.33% intjänas under 3rd-ÅR (33.33% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Citrix är Produktdesignchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $224,420. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Citrix är $102,458.

