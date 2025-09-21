Företagskatalog
F5 Networks
F5 Networks Kundservice Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Kundservice in Netherlands på F5 Networks varierar från €79.1K till €111K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för F5 Networkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/21/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€85.8K - €104K
Netherlands
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€79.1K€85.8K€104K€111K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På F5 Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På F5 Networks omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundservice på F5 Networks in Netherlands ligger på en årlig total ersättning på €110,611. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på F5 Networks för Kundservice rollen in Netherlands är €79,144.

