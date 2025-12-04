Företagskatalog
Cepheid
Cepheid Programchef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Programchef in United States på Cepheid varierar från $167K till $234K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cepheids totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/4/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$181K - $211K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$167K$181K$211K$234K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Cepheid?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Programchef på Cepheid in United States ligger på en årlig total ersättning på $234,430. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cepheid för Programchef rollen in United States är $167,450.

Andra resurser

