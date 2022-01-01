2U Löner

2Us löneintervall sträcker sig från $64,631 i total kompensation per år för en Projektledare på den nedre änden till $295,764 för en Finansanalytiker på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 2U . Senast uppdaterad: 8/10/2025