2U Löner

2Us löneintervall sträcker sig från $64,631 i total kompensation per år för en Projektledare på den nedre änden till $295,764 för en Finansanalytiker på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på 2U. Senast uppdaterad: 8/10/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Site Reliability-ingenjör

Produktchef
Median $133K
Verksamhetsanalytiker
$123K

Dataanalytiker
$86.1K
Datavetare
$199K
Finansanalytiker
$296K
Personal
$127K
Marknadsföring
$150K
Marknadsföringsoperationer
$103K
Produktdesigner
$80.9K
Programchef
$92.2K
Projektledare
$64.6K
Cybersäkerhetsanalytiker
$144K
Chef för mjukvaruutveckling
$224K
UX-forskare
$216K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på 2U är Finansanalytiker at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $295,764. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på 2U är $130,066.

