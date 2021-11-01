Företagskatalog
Cepheid
Cepheid Löner

Cepheids löneintervall sträcker sig från $68,340 i total kompensation per år för en Kundservice på den nedre änden till $196,015 för en Programchef på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Cepheid. Senast uppdaterad: 8/17/2025

$160K

Maskiningenjör
Median $140K
Mjukvaruutvecklare
Median $144K
Revisor
$147K

Biomedicinsk ingenjör
$194K
Kemisk ingenjör
$131K

Processingenjör

Kundservice
$68.3K
Datavetare
$151K
Finansanalytiker
$147K
Maskinvaruingenjör
$171K
Marknadsföringsoperationer
$112K
Produktchef
$163K
Programchef
$196K
Projektledare
$168K
Intäktsoperationer
$181K
Teknisk programchef
$171K
FAQ

Највише плаћена улога пријављена у Cepheid је Programchef at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $196,015. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Cepheid је $150,750.

