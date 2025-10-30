Företagskatalog
Cashify
Cashify Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Cashify uppgår till ₹1.66M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Cashifys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/30/2025

Medianpaket
company icon
Cashify
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Totalt per år
₹1.66M
Nivå
SDE II
Grundlön
₹1.66M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Cashify?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Cashify in India ligger på en årlig total ersättning på ₹1,909,528. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Cashify för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,658,266.

