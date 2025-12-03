Ansys Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Ansys varierar från $98.7K per year för P1 till $150K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $136K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Instegsnivå ) $98.7K $88.5K $4.7K $5.5K P2 Software Engineer 2 $126K $107K $9.2K $9.8K P3 Senior Software Engineer $139K $114K $13.6K $11.3K P4 Lead Software Engineer $150K $118K $15.9K $16.1K Visa 4 Fler nivåer

Intjänandeschema Huvudsaklig 33 % ÅR 1 33 % ÅR 2 33 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 2nd - ÅR ( 33.00 % årligen )

33 % intjänas under 3rd - ÅR ( 33.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Ansys ?

