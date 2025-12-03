Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Ansys varierar från $98.7K per year för P1 till $150K per year för P4. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $136K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/3/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
P1
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)
Inkluderade titlarSkicka in ny titel
