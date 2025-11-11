Produktionsmjukvaruingenjör-ersättning in United States på Ansys varierar från $124K per year för P2 till $139K per year för P3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $150K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Ansyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/11/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$124K
$114K
$3.7K
$6.7K
P3
$139K
$121K
$13.1K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
33%
ÅR 3
På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33% intjänas under 1st-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 2nd-ÅR (33.00% årligen)
33% intjänas under 3rd-ÅR (33.00% årligen)