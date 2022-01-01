Företagskatalog
Ansys
Ansys Löner

Ansyss löneintervall sträcker sig från $22,287 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $190,000 för en Maskinvaruingenjör på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Ansys. Senast uppdaterad: 8/21/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Maskiningenjör
P2 $110K
P3 $164K
Maskinvaruingenjör
Median $190K

Kundservice
$63.4K
Elektroingenjör
$174K
IT-teknolog
$131K
Marknadsföring
$124K
Marknadsföringsoperationer
$113K
Optisk ingenjör
$62.3K
Produktchef
$131K
Projektledare
$179K
Rekryterare
$107K
Försäljning
$133K
Försäljningsingenjör
$39.3K
Teknisk programchef
$123K
Teknisk skribent
$87.1K
Intjäningsschema

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Ansys omfattas RSUs av ett 3-årigt intjäningsschema:

  • 33% tjänar in i 1st-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% tjänar in i 2nd-ÅR (33.00% årligen)

  • 33% tjänar in i 3rd-ÅR (33.00% årligen)

FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Ansys är Maskinvaruingenjör med en årlig total kompensation på $190,000. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Ansys är $111,360.

