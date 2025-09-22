Företagskatalog
Alloy
Alloy Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Alloy uppgår till $170K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alloys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$170K
Nivå
L2
Grundlön
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Alloy?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Alloy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

10 years post-termination exercise window.



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Alloy in United States ligger på en årlig total ersättning på $225,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alloy för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $168,009.

Andra resurser