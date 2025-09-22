Företagskatalog
Alloy
Medianersättningspaketet för Produktchef in Canada på Alloy uppgår till $173K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Alloys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/22/2025

Medianpaket
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Totalt per år
$173K
Nivå
Senior
Grundlön
$173K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Alloy?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Alloy omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

10 years post-termination exercise window.



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Alloy in Canada ligger på en årlig total ersättning på $108,480. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Alloy för Produktchef rollen in Canada är $108,480.

