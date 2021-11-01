Direktorijum kompanija
Zwift
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Zwift Plate

Plate Zwift kreću se od $75,154 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $264,500 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zwift. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Продукт Менаџер
Median $265K
Софтверски Инжењер
Median $138K
Дата Сајентист
Median $215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Људски Ресурси
$186K
Маркетинг
$75.2K
Програм Менаџер
$156K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$188K
Технички Програм Менаџер
$150K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zwift je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $264,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zwift je $170,850.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Zwift

Srodne kompanije

  • Blizzard Entertainment
  • Epic Systems
  • Postmates
  • Magic Leap
  • Zocdoc
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi