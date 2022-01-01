Magic Leap Plate

Direktorijum kompanija
Plate Magic Leap kreću se od $90,554 ukupne kompenzacije godišnje za Хардверски Инжењер na nižem nivou do $324,719 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Magic Leap. Poslednja izmena: 10/9/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Softverski inženjer virtuelne realnosti

Машински Инжењер
Median $113K
Маркетинг
Median $151K

Бизнис Аналитичар
$167K
Дата Сајентист
Median $150K
Електро Инжењер
$204K
Хардверски Инжењер
$90.6K
Људски Ресурси
$199K
Правни
$189K
Оптички Инжењер
$155K
Продукт Дизајнер
$92.3K
Продукт Менаџер
$216K
Програм Менаџер
$174K
Регрутер
$176K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$322K
Технички Програм Менаџер
$259K
УИкс Ресерчер
$119K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Magic Leap, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Magic Leap je Софтверски Инжењер at the Principal Software Engineer level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $324,719. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Magic Leap je $169,699.

