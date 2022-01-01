Direktorijum kompanija
Zocdoc
Zocdoc Plate

Plate Zocdoc kreću se od $70,350 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Саксес na nižem nivou do $225,750 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Zocdoc. Poslednja izmena: 9/13/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Full-Stack softverski inženjer

Маркетинг
Median $200K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $226K

Дата Сајентист
Median $168K
Кастомер Саксес
$70.4K
Продукт Дизајнер
$201K
Продукт Менаџер
$173K
Пројект Менаџер
$136K
Регрутер
$142K
Продаја
$109K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Zocdoc, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Zocdoc je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $225,750. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Zocdoc je $168,000.

