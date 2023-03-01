Direktorijum kompanija
Upstox
Upstox Plate

Plate Upstox kreću se od $16,673 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $139,052 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Upstox. Poslednja izmena: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $47.9K

Backend softverski inženjer

Dizajner Proizvoda
Median $16.7K

UKs dizajner

Menadžer Proizvoda
Median $35.1K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$139K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Upstox je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $139,052. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Upstox je $41,469.

