Direktorijum kompanija
Twilio
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Твилио Plate

Plate Twilio kreću se od $25,870 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $623,924 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Твилио. Poslednja izmena: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Продукт Менаџер
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Продаја
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Izvršni direktor računa

Продукт Дизајнер
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX dizajner

Регрутер
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Маркетинг
L3 $145K
L4 $241K
Дата Аналитичар
Median $142K
Сејлс Инжењер
Median $256K
Дата Сајентист
Median $303K
Финансијски Аналитичар
Median $170K
Продукт Дизајн Менаџер
Median $225K
Програм Менаџер
Median $189K
Бизнис Аналитичар
Median $150K
Кастомер Сервис
Median $96K
Пројект Менаџер
Median $248K
Рачуновођа
$103K

Technical Accountant

Административни Асистент
$175K
Бизнис Операције
$272K
Бизнис Операција Менаџер
$304K
Бизнис Девелопмент
$246K
Чиф оф Стаф
$195K
Кастомер Сервис Операције
$220K
Кастомер Саксес
$75.3K
Дата Сајенс Менаџер
$89.1K
Људски Ресурси
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Правни
$151K
Маркетинг Операције
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Солушн Архитекта
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Технички Програм Менаџер
$179K
Технички Писац
$238K
УИкс Ресерчер
$126K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Twilio, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Twilio, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Twilio, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Twilio je Софтверски Инжењер at the IC6 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $623,924. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Twilio je $220,710.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Twilio

Srodne kompanije

  • 8x8
  • Salesforce
  • Palantir
  • Okta
  • MongoDB
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi