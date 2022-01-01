Okta Plate

Plate Okta kreću se od $66,000 ukupne kompenzacije godišnje za Административни Асистент na nižem nivou do $868,333 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Okta. Poslednja izmena: 9/17/2025
33.4%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Okta, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.4% stiče se u 1st-GOD (33.40% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
No cliff
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Okta, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
No cliff
