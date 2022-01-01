Direktorijum kompanija
Okta Plate

Plate Okta kreću se od $66,000 ukupne kompenzacije godišnje za Административни Асистент na nižem nivou do $868,333 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Okta. Poslednja izmena: 9/17/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Inženjer pouzdanosti sajta

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Продукт Менаџер
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Маркетинг
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Menadžer marketinga proizvoda

Сејлс Инжењер
Median $200K
Продаја
Median $195K
Солушн Архитекта
Median $213K

Arhitekta Bezbednosti Oblaka

Технички Програм Менаџер
Median $220K
Продукт Дизајнер
Median $143K

UX dizajner

Информациони Технолог (ИТ)
Median $185K
Бизнис Операције
Median $240K
Бизнис Аналитичар
Median $257K
Кастомер Сервис
Median $150K
Програм Менаџер
Median $249K
Регрутер
Median $166K
Административни Асистент
Median $66K
Рачуновођа
$310K

Tehnički računovođa

Бизнис Операција Менаџер
$210K
Бизнис Девелопмент
$76.5K
Чиф оф Стаф
$169K
Кастомер Саксес
$149K
Дата Аналитичар
$213K
Дата Сајентист
$206K
Финансијски Аналитичар
$221K
Људски Ресурси
$184K
Правни
$214K
Сајберсекјурити Аналитичар
$145K
Tehnički Menadžer Naloga
$141K
Технички Писац
Median $144K
УИкс Ресерчер
$118K
Raspored sticanja

33.4%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Okta, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.4% stiče se u 1st-GOD (33.40% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

No cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Okta, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

No cliff

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Okta je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Sr. Director level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $868,333. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Okta je $213,060.

