Palantir
Palantir Plate

Plate Palantir kreću se od $77,113 ukupne kompenzacije godišnje za Административни Асистент na nižem nivou do $408,000 za Информациони Технолог (ИТ) na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Palantir. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Software Engineer $255K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Napredni softverski inženjer

Бизнис Девелопмент
Median $150K
Технички Програм Менаџер
Median $205K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Продукт Менаџер
Median $200K
Солушн Архитекта
Median $177K
Дата Сајентист
Median $183K
Продукт Дизајнер
Median $175K
Програм Менаџер
Median $180K
Пројект Менаџер
Median $150K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $300K
Рачуновођа
$126K

Tehnički računovođa

Административни Асистент
$77.1K
Бизнис Операције
$241K
Бизнис Аналитичар
$141K
Корпорејт Девелопмент
$132K
Људски Ресурси
$104K
Информациони Технолог (ИТ)
$408K
Правни
$255K
Менаџмент Консултант
$164K
Маркетинг
$134K
Продукт Дизајн Менаџер
$302K
Регрутер
$165K
Продаја
$137K
Сејлс Инжењер
$147K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
RSU

U kompaniji Palantir, RSUs su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (1.67% mesečno)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (1.67% mesečno)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (1.67% mesečno)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (1.67% mesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Palantir, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Palantir, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Palantir je Информациони Технолог (ИТ) at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $408,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Palantir je $170,357.

