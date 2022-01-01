Direktorijum kompanija
Treasure Data
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Treasure Data Plate

Plate Treasure Data kreću se od $75,750 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Програм Менаџер na nižem nivou do $225,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Treasure Data. Poslednja izmena: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
Median $195K
Продукт Менаџер
Median $225K
Дата Аналитичар
$81.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Дата Сајентист
$111K
Маркетинг
$222K
Продукт Дизајнер
$145K
Продаја
$205K
Сејлс Инжењер
$102K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$208K
Солушн Архитекта
$121K
Technical Account Manager
$173K
Технички Програм Менаџер
$75.7K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Treasure Data je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $225,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Treasure Data je $159,293.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Treasure Data

Srodne kompanije

  • Cockroach Labs
  • Instabase
  • Rubrik
  • Proofpoint
  • Docker
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi