Direktorijum kompanija
Docker
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Docker Plate

Plate Docker kreću se od $104,475 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $499,988 za Продукт Дизајнер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Docker. Poslednja izmena: 9/12/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $262K
Сејлс Инжењер
Median $280K
Бизнис Операције
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Кастомер Сервис
$104K
Маркетинг
$176K
Продукт Дизајнер
$500K
Продукт Менаџер
$162K
Продаја
$185K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$250K
Солушн Архитекта
$202K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

The highest paying role reported at Docker is Продукт Дизајнер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $499,988. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Docker is $193,633.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Docker

Srodne kompanije

  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi